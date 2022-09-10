中华总商会大厦翻新落成 设华商文化馆

（早报讯）有超过50年历史的新加坡中华总商会大厦经过四年多的翻新工程后正式开幕，新设“总商会华商文化馆”，展示与新加坡和总商会历史相关的文物。

位于禧街的中华总商会大厦于1964年9月20日中秋节落成，由建国总理李光耀主持开幕。大厦在2017年开始翻新。

中华总商会会长高泉庆星期六（9月10日）在大厦翻新落成典礼上说：“在致辞中，李光耀先生鼓励华侨和华社落地生根，积极融入到多元种族的东南亚社会，反映出那个时代的忧虑与挑战。

“就如李光耀先生曾说“总商会的历史，反映了新加坡的历史。这栋大厦见证了建国岁月的沧海桑田，从无到有，奠定伟大基业。”

中华总商会大厦翻新后开幕，龙狮团到场助兴。（蔡家增摄）

高泉庆指出，翻新后的总商会大厦，从外观上，大厦整体结构的前后两部分体现出传统和现代设计。“敬重传统，代表华商的爱国与诚信；锐意创新，与时俱进，象征了传承、创新的核心价值观。两者相辅相成，成就了总商会为国家创造价值与‘聚商’的重要使命。”

他也说，新加坡这57年来的成就提醒我们这些建树得来不易，必须饮水思源，继续发扬先贤无私奉献的精神。

“虽然今天的新加坡国泰民安，但永不止息的拓荒创新，以及巩固国防实力是国家永续发展不可或缺的基石。尤其在疫情和战争的困扰下，保护主义崛起、地缘政治动荡，总商会将支持政府推动开放型经济的发展，支持经济转型升级，保持国际联通。”

华商文化馆展示与新加坡和总商会历史息息相关的珍贵文物

李显龙总理参观中华总商会大厦内新设的“总商会华商文化馆”。（蔡家增摄）

中华总商会前任会长黄山忠指出，第58届董事会会长蔡其生在2017年把两项重任交给他和第59届董事会。

第一，是设立商团中心，因此在总商会的带领下，许多商团和总商会在裕廊镇大会堂落户，开展行业转型计划。总商会目前已协助许多商团完成转型工作，成果令人满意。

第二，是替总商会大厦展开翻新工作。虽然疫情影响工作进度，但是政府采取及时的防疫措施，让社会秩序在最短的时间内恢复，翻新工作也因此能顺利推进。

今年是新加坡庆祝建国57年，也是新加坡实行国民服役55周年。他指出，总商会为了表达对国民服役的支持，在1967年为头两批入伍的青年制作限量版的“尽忠报国”奖章，同时也积极参与筹募国防基金，带领华社和国人支持政府加强防卫力量。

新设在大厦内的“总商会华商文化馆”便展出这枚奖章。

黄山忠说：“我们设立总商会华商文化馆的目的，就是为了和政府紧密配合，协助国人建立对国家的认同，培养国人对自身文化的自信，以及弘扬总商会华商精神。

我们在这栋建筑物的左右两侧，栽种了从中国南部运来的罗汉松，代表早期的华人南来谋生，最后毅然决定在这片土地上落地生根、开枝散叶。新加坡风调雨顺，两棵象征吉祥的松树茁壮成长，它们和总商会大厦将是本地华商效忠新加坡强有力的见证。”

新加坡中华总商会今年庆祝成立116周年。