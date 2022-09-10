向友借合力追踪便携器不还 还塞钱要友逃马国 男子监四周

（早报讯）向朋友借合力追踪（TraceTogether）便携器后不肯归还，朋友报警举报，男子接受调查期间塞了100元和一包香烟给朋友，要对方逃到马来西亚。

朋友拒绝配合，拿着钱和香烟到警局再报案，涉案中国籍男子杨飞（译音，27岁）被控上法庭。他星期五（9月9日）承认企图妨碍司法公正后，被判入狱四周。

根据案情，被告去年9月来我国工作前，曾在中国打了科兴疫苗，他过后没有拿接种证书到指定诊所进行认证，因此无法用合力追踪便携器，进出有实行疫苗接种差异化安全管理措施的场所。

去年12月14日，他找上朋友万蒙（译音，19岁），两人一起到滨海湾金沙逛街，但被告不能用便携器进入商场，因此借用了万蒙的便携器，而万蒙则用手机应用。

后来，被告不肯归还便携器，接下来的日子继续使用它进出住所一带的商场买食物。

万蒙在12月24日报案，被告当天傍晚就被请到警局接受调查。

被告隔天凌晨离开警局后，立刻约万蒙在警局附近见面。两人一碰面，被告就拿出100元现金和一包香烟塞给万蒙，说万蒙应该逃到马国后搭飞机回中国。

被告还感慨自己不该带护照到警局，如今护照也被扣押，无法逃走。

万蒙觉得莫名其妙，认为犯法的人明明是被告，不是他，他为什么要跑。

被告说：“你从马国能够飞回云南，逃跑比较容易。”

万蒙坚持不肯配合，但被告硬把钱和香烟塞给他后就离开。殊不知，万蒙已将两人的对话偷偷录下，转头就走进警局报案。