酒客把组屋当夜店 从早到晚播强劲音乐 居民一天报警三次

（早报讯）酒客群聚，将组屋楼下当夜店，连续一周从早到晚播放强劲音乐，居民受不了，一天报警三次。

这起事件发生在后港实龙岗路上段（Upper Serangoon Road）第365A座组屋。

记者接获热心读者周女士（40岁，家庭主妇）拨打《新明日报》24小时热线通报，指上周开始，就有一组四五人的酒客频频出现在组屋底层，连续一周从早上聚会到晚上，还大声播放音乐。

“我住在低楼层，有时从早上7点多起来，就听到很吵闹的音乐。他们断断续续播放派对音乐，感觉将组屋当作夜店一样。”

周女士说，虽然房内听不见声响，酒客也在晚上11时前就“散会”，没有妨碍居民入睡，但一整天的强劲音乐，依然严重影响居民作息。

“我不时在客厅听见吵闹的音乐，一整天下来，心情肯定烦躁，小孩无法在客厅睡午觉，会被突然吓醒。”

为此，周女士曾在一天内报警三次，然而酒客会在警员离开后再次返回。

居民吴太太（35岁，家庭主妇）则透露，上周二（8月30日）开始发现有酒客群聚，有一次超过午夜12时，仍在组屋楼下喝酒。“他们喝完酒后会留下瓶瓶罐罐，也会留下垃圾和烟蒂。其中一人醉倒后，还直接在椅子上睡觉。”

居民徐先生（38岁，营销人员）则说，除了音乐扰民，他也担心小孩安全受威胁。“我的孩子还小，我会亲自接送上下学，但若他们喝醉后在楼下大打出手，经过的民众可能遭殃。”