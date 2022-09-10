行动党妇女团呼吁为看护者提供更多支援

（早报讯）照看孩子和长辈不是专属于女性的责任，但负起这些责任的通常都是女性。人民行动党妇女团致力加强看护支援网络，也呼吁人们积极加入社区行善行列。

行动党妇女团星期六（9月10日）在滨海湾金沙会展中心举行常年大会，同时邀请23个社会服务机构及社区组织在场边参与公共展览，介绍看护与育儿相关资源。

妇女团主席、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明致辞时说，推动女性发展的旅程永无止境，一大焦点须落在看护者身上。“这并非因为只有女性会提供看护，实际上越来越多男性也积极参与看护工作，但女性通常仍是家中的主要看护者。”

许多为看护者提供支持的义工活动，在冠病疫情期间被迫中断，如今疫情局势好转，却面对义工不足的问题。杨莉明说，一些组织平均每月所需义工人数，现在连一半都招不到，她因此鼓励人们积极挺身而出，在疫情过后继续发扬义工精神。

副总理兼财政部长黄循财致辞时坦言，新加坡在推动女性发展方面虽然取得了进步，但社会依然存在性别差距，因此仍有许多改善空间。

他指出，互联网可导致一些性别刻板印象被放大，社会须加大力度对抗这些现象，包括遏制职场歧视或不公平待遇、提供托儿和乐龄看护服务，以及通过灵活工作安排帮助家长更好地兼顾家庭与事业。

“归根到底，我们须设法塑造更进步的家庭规范，鼓励家长更多地分担育儿责任，以及更平均地分配家庭看护责任。”

黄循财说，若能做到这些，更多女性定能凭本事在公共和私人领域扛起领导角色，不需要任何特别待遇。“我们必须持续推动女性发展，关键在于新加坡女性和男性一样有能力，我们会让你有平等的机会证明自己，发挥最大的潜能。我们不会允许偏见成为阻碍女性在新加坡取得进步的绊脚石。”