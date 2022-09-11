文礼组屋楼下设办公仓 让居民学习工作

（早报讯）住家环境不适合办公或学习的文礼居民，今后可改用组屋住家楼下的办公仓，而这类设施日后可能会扩大至更多组屋区。

建屋发展局和文礼公民咨询委员会合作，在文礼一带的三个地点设九个办公仓。当局指出，不少居民希望能在冠病疫情期间有个安静的办公空间。而随着更多人采用灵活工作方式、定期在家办公，新的办公仓能为他们提供利于学习和工作的环境。

这是第一批设在组屋楼下的办公仓，分别位于文礼道第183C座、文礼通道第260座以及裕廊西65街第674B座组屋。市镇理事会和文礼基层领导是根据人流量、防火安全水平、组屋楼下是否有足够空间以及能轻易安装电线系统等因素来决定这些地点。

全天开放可容纳两人 收费约每小时4元5角

办公仓全天候24小时开放，最多可容纳两人，还具备无线网络、冷气和电源插座等，隔音效果也较好。

办公仓收费按分钟计算，每小时大约4元5角，目前促销价为3元6角。来自低收入家庭的学生则可免费使用。

供应商Burztech也在这些设施安装闭路电视并喷洒抗菌涂层，让居民放心使用。

身为文礼基层组织顾问的国家发展部长李智陞星期天（9月11日）参观这些新启用的办公仓。

低收入家庭学生 有些可免费使用

他说：“希望这些办公仓能为我们的居民提供多一个既安静又便利的选项。这项计划也会让来自低收入家庭的学生受益，他们当中有些可以免费使用这些设施。”

办公仓会先试用一年，再探讨是否应扩大至其他组屋区。李智陞也说，政府会密切关注人民在疫情后时代的偏好和趋势，根据他们的工作、生活和休闲习惯打造充满活力的环境。