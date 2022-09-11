PCF幼儿园2023年底前增加2500个名额

（早报讯）人民行动党社区基金会（PCF）下来将通过设立新的幼儿园以及扩大现有幼儿园的容量，在2023年底之前增加2500个幼儿园名额。新增的学额主要集中在新市镇和预购组屋区，如比达达利、淡滨尼北等，以满足年轻家庭的需求。

配合星期天（9月11日）举行的PCF家庭日，PCF发布文告宣布以上消息。

另外一些新宣部包括，Sparkletots全岛320个提供幼儿园服务的学前教育中心，将在2024年之前推出培养孩童全方位发展的“STEMIE”课程。课程目前的规模惠及了1万3500名孩童，扩展后将会让近五万名儿童从中受惠。

STEMIE是“科学、科技、工程、数学、创新和企业精神”的英文缩写，旨在培养孩童批判性思维，并运用科学知识解决日常生活中的问题。

此外，260个Sparkletots学前教育中心将在2023年初各安排一名共融协调员（Inclusion Coordinator），协助辨识可能面对发展障碍的孩童，为家长提供建议与引导。

PCF也宣布，将在武吉班让增建第八所Sparkle Care乐龄护理中心。中心预计会在2024年或2025年落成。

这是自疫情暴发三年以来，PCF首次恢复举办家庭日，超过1000名PCF职员和他们的家庭一早到动物园参加家庭日。副总理兼财政部长黄循财担任家庭日的主宾。