受马国雨季影响 大辣椒涨价三成

马来西亚近来频频下雨，影响了本地蔬菜供应，当中大辣椒有需求但缺货，价格涨幅高达三成。受访本地蔬菜摊贩有者拿不到货无法卖，有者拿到货但量比平时少，大辣椒在星期天（9月11日）上午不到两小时就卖到断货。

据马国媒体报道，雨季加上虫害，柔南一带的蔬菜收成受影响，大部分蔬菜价格上涨约40%至50%，其中辣椒的价格居高不下。

《新明日报》记者星期天早上走访大巴窑1巷湿巴刹，林姓菜贩（55岁）表示，除了大辣椒之外，大部分蔬菜的价格平稳。两三个星期前，他卖给顾客的大辣椒每公斤从七至八元涨到10至12元，涨幅约三成。“我们星期天早上6时开档，到8时大辣椒就被一扫而空。”

受访菜贩一致表示，从马国进口的大辣椒，供应量有所减少，近期起价也较显著。

邓姓菜贩（64岁）向记者说，大辣椒的批发价9元一公斤，因此他每天只敢进一两公斤的货。“大辣椒零售价格高，影响销量，如果货进太多，卖不完就会赔钱。”

此外，邓姓菜贩说，他的摊位从马国进口的蔬菜价格普遍上涨，有者涨了三成。“空心菜从2元5角涨到4元，老黄瓜每公斤从3元涨到4元。”

另一名陈姓菜贩表示，他从雨季开始，就无法从供应商那里拿到大辣椒货源，因此摊位已经多日没有售卖大辣椒。“很多顾客问我为什么没有卖大辣椒，我只能让他们去超市买。”不过，他表示，他的摊位售卖的其他蔬菜品种多，不会因此蒙受损失。

新加坡果菜出入口公会副总务陈春发受询时说，最近马国的蔬菜因为天气等因素，价格上涨约50%。“天气影响收成，导致马国和本地蔬菜价格上涨，属于正常现象。”

他也说，本地大辣椒货源不止来自马国，越南也是另一个进口国。