邻居忧火患 三巴旺母女不再捡纸皮只拾铝罐

为消除隐忧，三巴旺捡纸皮母女，如今决定卖光纸皮与油桶，以后只拾铝罐。

《新明日报》日前报道，位于三巴旺威灵顿圈（Wellington Circle）第510A座组屋的一名老妇陈亚文（86岁）与女儿彭女士（62岁），过去20年以捡纸皮、酒罐和油桶为生，每月赚取两三百元。

记者再次走访陈亚文，她说为了不让邻居担心因纸皮堆积所引起的隐忧，她决定清空纸皮与油桶，不再将物品放置在公共空间。她表示，忍痛不再回收纸皮与油桶，日后只回收铝罐，意味着将来收入会减半，但这也是没有办法的事。

陈亚文说，感谢过去多年来，邻居们的谅解。她说：“以后所回收的铝罐，也只会放在家里。”

她补充说，自己因双膝开刀植入钢片后就没法工作，除了靠捡纸皮为生，无法找到一份固定上班时间的工作。

“我与女儿同住，没考虑过出租房间获取收入，主要是因为担心与陌生人住，会不习惯。以往没慈善组织援助，只有居委会（RC）提供物资。”

陈亚文指出，她的其他孩子都已成家，各有负担，只给予一些微薄家用，因此多年来她与女儿省吃俭用，自力更生。

慈善团体提供援助金与餐食

陈亚文表示，有慈善团体看到新闻报道后前来探望，并承诺下周开始提供午餐与晚餐。

对此，本地慈善素食企业Mummy Yummy负责人林勇杰（27岁）受访时证实，从下周开始，周一至周五都送两餐给这对母女。

母女以往回收纸皮为生，每月赚取两三百元。林勇杰说，已要求她们不再收纸皮，放在组屋楼下阻挡空间，并从下个月起，每月提供300元援助金给她们。

“她们答应不再收纸皮，我们会每月来做家访跟进。”