毕业礼上抗议死刑 国大毕业生接警方书面劝告

（早报讯）新加坡国立大学毕业生在毕业典礼上抗议死刑，警方决定不采取进一步行动，但发出书面劝告，劝请他别重蹈覆辙。

国大地理系毕业生卢克（Luke Levy，24岁）在7月6日的毕业典礼上，举纸抗议死刑。警方随后接获报案，并对这件事表示关注。

卢克星期二（9月6日）在推特上透露他接到了警方的书面劝告（advisory），当中提到，警方经过谨慎考虑，并咨询总检察署后，决定不对他采取进一步行动，但劝他别再有这样的行为。

他在推特中说，这几个月来等待警方的后续行动，让他无比焦虑。但他认为，这件事也让人们讨论死刑，这缓解了他的焦虑。

“我对我的行为毫不后悔。”

他也补充，自己还是反对死刑。“杀人无法根治任何一种罪行。”

警方答复《联合早报》询问时证实，当局咨询总检察署后，对这名在国大毕业典礼上抗议死刑的24岁男子发出书面劝告。

7月6日的毕业典礼上，卢克上台后忽然从毕业袍口袋中拿出一张纸，上面写着“废除死刑”和“终结贫困，而非生命”等字眼。

事发后，国大在那段毕业典礼视频中剪掉了卢克上台的部分。他的毕业照里，纸上的字眼也被抹去。卢克进而指国大“尽最大努力抹除这件事”。

国大发言人过后答复《联合早报》时说，对于国大而言，毕业典礼是庆祝1万3975名应届毕业生完成学业的重要仪式。在这样的场合上，所有毕业生和来宾都应该举止得体。

发言人也说：“毕业典礼不是宣传论坛。”