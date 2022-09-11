亚洲英式女篮锦标赛 斯里兰卡逆转胜新加坡卫冕成功

（早报讯）每两年一届的亚洲英式女篮锦标赛星期天结束最后一个比赛日争夺，新加坡队53比63不敌劲旅斯里兰卡，未能实现复仇，而斯里兰卡则是继2018年夺冠后再度卫冕。

为期九天的2022年亚洲英式女篮锦标赛星期天（9月11日）在华侨银行室内体育馆落下帷幕，在11支参赛队伍中，新加坡与斯里兰卡坚持战到了最后一轮。两支队伍曾在第二轮小组赛中相遇，当时新加坡以49比67败下阵来。

决赛中，新加坡队虽然开局落后，但在卓采葦带领下，新加坡队连续制造对手犯规，成功将比分反超，并以19比13结束第一节。

次节，双方打得更加激烈，并出现了多次肢体冲撞。手感火热的卓采葦连续得分，其他队友也多次反抢成功，让新加坡队一直保持着5分左右的领先优势。斯里兰卡队也不甘示弱，不断喂球到内线给得分主力、身高2米06的射球手塔吉尼·西瓦林的手中，让她轻松得分。这不禁也让现场观众感叹身高差距实在太大了。

半场结束，斯里兰卡将分差追至3分，新加坡队以30比27进入半场休息。

第三节比赛，斯里兰卡延续上半场比赛战术，持续喂球给塔吉尼，而我国防守球员体力似乎出现下降，这也让塔吉尼连续进球，将比分追至34平，并随后以46比38进入末节比赛。第三节比赛，斯里兰卡打出了一波19比8的高潮。

第四节，双方比分进入胶着，斯里兰卡未能将比分优势扩大，新加坡也无法将分差缩小。最终斯里兰卡以63比53夺冠，成功卫冕。

另一边厢，在半决赛中不敌我国的马来西亚队，星期天稍早时以54比42战胜香港，赢得本届亚洲英式女篮锦标赛的第三名。