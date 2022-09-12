（早报讯）美国三大股指上个星期五（9月9日）录得涨幅，美国财政部长耶伦表示，大幅加息可能引发经济衰退，但严重程度可能缓解。

道琼斯指数上个星期五上涨1.19%，报32151.71点；纳斯达克指数上涨2.11%，报12112.31点；标普500指数上升1.53%，报4067.36点。

若以全周来看，道指累计上涨2.66%，标普500指数上涨3.65%，纳指上涨4.14%。

美国财政部长耶伦星期天（11日）接受美国媒体访问时说，美国联邦储备局收紧货币措施以抑制通货膨胀，引发经济衰退风险。联储局预期会在调控通胀率至2%的同时，实现“经济软着陆”，以防导致失业率上涨。

新加坡海峡时报指数上个星期五闭市收高0.91％，海峡时报指数报3262.95，上升29.34点。

本地星期一（12日）可关注的股票：

1.星狮地产（Frasers Property）子公司辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）在星期一开市前要求暂停交易，以在稍后公布关于每合订证券持有人特别股东大会和协议会议的消息。

2.Y创业（Y Ventures）披露，以200万元脱售东海岸路46号的商业单位给PAL Container Line。买家已执行选购权并支付占价格4%的金额，相等于8万元。

3. IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）上个星期五闭市后披露，美国私募基金Emqore Envesecure Private Capital对集团提出诉讼，而美国法院允许集团提出撤销诉讼的申请。Emqore Envesecure向集团索取65亿美元（91亿新元）的赔偿。

4.金味集团（Kimly Group）脱售烘焙业务Rive Gauche Patisserie给Muginoho Global，售价为280万元。

5.记忆集团（Memories Group）在开市前要求暂停交易。