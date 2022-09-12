新交所联合金管局推出ESG数据平台SGX ESGenome

（早报讯）新加坡交易所和新加坡金融管理局联合推出数码平台SGX ESGenome，旨在协助上市公司以更有效率和统一的方式撰写和发布可持续发展报告。

新平台于星期一（9月12日）推出，目前免费供上市公司使用。

ESGenome利用一套结合了全球标准和框架的核心指标，简化上市公司披露环境、社会和治理（ESG）数据的流程。

上市公司可根据这27个核心ESG指标，撰写基本的可持续发展报告，再取决于各自的需求，按照全球公认的ESG报告标准和框架，对3000多个ESG指标进行额外披露。

每个ESG指标只须输入一次，就可在公司选定的不同报告标准和框架中出现，以满足不同投资者的要求。

例如，公司如果要披露温室气体排放量，可以同时勾选新交所的可持续发展报告、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）和全球报告倡议组织（GRI）的报告框架，接着输入数据，这个数据会同时自动出现在三份报告中。

公司可以决定哪些利益相关者有权限参与收集数据、撰写和浏览报告内容。

新交所研究部主管陈锦光说，ESGenome正式推出前，已有40至50家上市公司参与试用并提供反馈。

陈锦光也说，新交所建议的27个核心ESG指标都是相当基本的指标，大多数发布可持续发展报告的公司已在采用，因此不会感到陌生。

他说，本地监管者的确在考虑是否强制要求使用这个平台撰写可持续发展报告，但目前的重点是优化此平台和提高用户数量，监管者不会操之过急。

SGX ESGenome是新交所和金管局通过“绿色足迹计划”（Project Greenprint）合作推出的项目。