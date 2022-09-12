染赌瘾年长者日后索讨赡养费 或须接受辅导

（早报讯）染上赌瘾的年迈父母日后或须接受辅导以解决自身的赌博问题，才能在赡养父母法令下，向子女索讨赡养费。

无法自行负担基本生活费的年长者可通过赡养父母仲裁庭向子女追讨赡养费，目前，仲裁庭根据申请，下令子女所须支付赡养费。

检讨赡养父母法令工作小组接受《海峡时报》的访问时说，小组将探讨实施非金钱相关的指令，如强制有赌博或其他成瘾问题的父母接受辅导、透过辅导修复紧张的家庭关系等。这除了能扩大仲裁庭可实施的选项以外，也能解决子女拒绝奉养父母的根本原因。

小组由政府国会社会及家庭发展委员会主席谢健平带领。也是马林百列集选区议员的谢健平说：“我们需要取得平衡，在保护父母的当儿，也要保护可能被利用的子女。”

武吉巴督区议员穆仁理，也是小组成员之一，他说，这有助解决子女对于父母使用赡养费来满足赌瘾或酒瘾的担忧。

“如果父母被令接受辅导来解决赌瘾问题，这让子女会更放心，自己所支付的赡养费是用在父母的日常开销而不是赌博。父母也知道，若他们不接受辅导，就无法获得赡养费。”

工作小组也正在探讨各种方式，避免那些受父母虐待、忽视或遗弃的孩子，因拒绝抚养父母，而须要自我辩护。

工作小组与社会及家庭发展部负责加强婚姻及家庭关系的行动联盟，共展开13场焦点小组讨论，超过200名公众参与。共有约1000人透过问卷调查给予反馈，约四分之三的受访者认为，若年迈父母曾虐待、忽视或遗弃孩子，他们不得提出赡养费的申索。