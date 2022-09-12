全国熟食中心平均托盘和餐具归还率 提高至近90%

（早报讯）自推行“保持桌面整洁运动”以来，全国熟食中心的平均托盘和餐具归还率提高至近90%。当局至今共向两名不肯听取执法人员指示，在用餐后清理桌面的食客发出警告。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（9月12日）在面簿发文说，国家环境局自去年2月推出“保持桌面整洁运动”（Clean Tables Campaign）以来，全国熟食中心的平均托盘和餐具归还率从33%提高至近90%。咖啡店和食阁的归还率也达到90%左右。

我国自去年9月1日和今年1月起，分别在熟食中心和咖啡店及食阁实行强制食客清理桌面的条例。至今，当局仅向两名不肯听取执法人员建议，在用餐后清理桌面的食客发出警告。因两人属于初犯，没有被当局罚款。

许连碹博士说，随着更多人自己归还托盘和餐具，食客更加注意桌面是否清理干净和经过消毒。

“大家对于桌面清洁有更高的要求，在高峰时段，清洁人员可能需要更多时间清理桌子和消毒。”

许连碹博士也说，当局已要求小贩商联会和承包商，在高峰时段派遣更多清洁人员清理和消毒桌面。当局也可在较受欢迎的摊位附近，设置更多可移动的归还托盘手推车，方便食客归还托盘和餐具。

在煮炒档口方面，摊主应提醒食客在用餐后归还托盘和较小型的餐具。摊主则因安排员工或清理承包商收取较大型的餐具如砂锅、火锅等。