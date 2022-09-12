本地股市星期一早盘升0.22%

（早报讯）亚太股市受美股上扬提振，海峡时报指数星期一（9月12日）早盘上升7.31点或0.22%，报3270.26点。

截至中午12时，日经指数上涨1.07%至28515.47点；澳大利亚ASX 200指数起1.08%至6967.40点。

中国大陆、香港和韩国股市因为中秋节假期而休市一天。

本地股市早盘略微波动，但整体维持上升趋势。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁指出，银行股上涨带动大盘走高。投资者预测三大银行今年全年的净利息收益率会上升，而且信贷成本会下降，整体有望会取得更高盈利。

他接受《联合早报》访问时说：“海指也受影响而上涨。美国期货高开，预示着美股在星期一会有良好表现。”

本地股市早盘全场交易量5亿5313万股，交易额外3亿3501万元。上升股166只，下跌股103只。

早盘领涨的海指成分股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）和云顶新加坡（Genting Singapore）。涨幅分别为3.21%、1.57%和1.3%，报0.965元、1.94元和0.78元。

下跌股包括怡和控股（JMH）、泰国酿酒（Thai Beverage）和新翔集团（SATS），分别下跌0.94%、0.78%和0.75%，报55.09美元（约77新元）0.635元和3.99元。

接下来，投资者将密切关注在美国在当地时间星期二（13日）公布的8月份通货膨胀数据。市场预测消费价格指数会稍微收窄至8%。