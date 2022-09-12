陆交局要求所有工地员工进行病媒控制检查 严防伊蚊滋生

（早报讯）为防止伊蚊在建筑工地滋生，陆路交通管理局要求所有工地的员工在值班结束前的15分钟，检查是否有积水或蚊虫滋生。

交通部长易华仁星期一（9月12日）在陆交局的安全、卫生与环境保护颁奖典礼致辞时说，陆交局今年开始在所有工地启动“回填、组织、观察、处置”计划（Backfill, Organise, Look, Dispose，简称BOLD），要求所有工地的员工帮忙进行病媒控制（vector control）检查后，有关措施取得成效，国家环境局今年发出的超过80个停工令中，没有一个涉及陆交局工地。

环境局今年发出的停工令数量，远超过在2021年和2020年分别发出的43个和37个。易华仁强调，防止骨痛热症是集体责任，人人都应尽一分力。

陆交局把绿色设计和技术纳入评标考量

另外，他也透露，陆交局今年初开始将可持续性纳入评标考量，以鼓励承包商在项目中加入绿色创新、设计与技术。接下来，评估标准将进一步调整，涵盖承包商在以往项目中为可持续发展做出的努力，以及他们的绿色信誉（credentials）。

在施工阶段，陆交局也监督各个项目每年所排放的二氧化碳，并与承包商紧密合作减少资源消耗，以及鼓励他们采用绿色材料和降低碳排放量的方案。

这些可持续发展和创新方案收录在陆交局星期一推出的陆路工地可持续实践指南里，结合图文解说承包商从设计到施工阶段可实施的可持续方案，涵盖绿色建筑材质、节能设备、废弃管理、办公室运作等内容。陆交局未来也计划持续更新手册，以收录新型和更可持续的方案。

业者和公众可到陆交局网站查阅指导手册。