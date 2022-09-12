SHATEC推出酒店学徒专业文凭课程计划

（早报讯）新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院推出酒店学徒专业文凭课程计划，协助有意加入酒店业的求职者，掌握行业所需的技能，从而培养更多专才。

这项新计划是由新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）与本地酒店业者联合推出。学院星期一（9月12日）与全国职工总会就业与培训中心（e2i）及12家酒店签署了谅解备忘录。

学院将于今年10月率先开办酒店与住宿服务新技能资格文凭课程。为期18个月的课程开放给21岁以上的新加坡公民、永久居民和外国求职者。

参加课程的学员首三个月会先在学院进行每周五天的培训，学习所需的基础技能。接下来15个月，他们每周须到酒店接受三天在职培训，其余两天则继续参与线上和实体课程。

目前，参与计划的12家酒店包括安国酒店、新加坡洲际酒店和滨海宾乐雅酒店。这些酒店业者将安排职业导师为学员提供一对一的指导，帮助他们更好地适应工作环境。学员也有机会在酒店的四个不同部门实习，以便了解不同职位所需的技能。

SHATEC将扩大这项酒店学徒专业文凭课程计划，并陆续推出烹饪技能和活动管理等文凭课程。到了明年，学院计划同至少40家酒店合作，为更多有意加入酒店业的求职者提供担任学徒的机会。