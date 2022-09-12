前女军官撤销出国申请

（早报讯）海军前女军官申请离境，还称确认过前往的国家无需签证或隔离才购买机票，但控方推翻她的说辞，她最终选择撤销申请。

上周三（9月7日）海军前女军官潘秋玉（55岁，译音）再次被控，她抵触两项冠病19（临时措施）（管制令）2020条例及一项传染病法令，指她分别在今年3月6日，两次在乌节路走动时没戴上口罩遮盖鼻子和嘴巴。

她也被指于3月31日没按时到旅游局协助工作人员调查此事。

她遭控当天曾向法庭申请离境，指有意在9月13日到香港，并从香港入境中国到新疆。由于她上周一（5日）接到法庭传票，当时已做好旅游安排，希望法官可允许她出国。

法官当时要求她提交行程及相关资料，证明无需签证及隔离，就可从香港入境中国到新疆。

被告本周一（12日）提交行程，但法官指行程不齐全，包括她如何从香港去深圳转机，期间住哪里等都没交代。

她和控方也对隔离与签证问题各有说辞，她坚称在外交部、新航和深圳航空的网站，都确认无需隔离或签证，只需做冠病检测证明阴性即可。

但控方指他们检查后，确认这些地方必须隔离和需要签证。

被告最终选择撤销申请。案件将于10月14日进行审前会议。

主控官：离境有潜逃风险

海军前女军官称出国并非要逃避罪责，她也表示将认罪。

主控官拒绝被告的离境申请，说被告有潜逃的风险。

她说，被告在本地没工作和房产，独自租房住，虽年迈的父母健在，还有个弟弟，但他们没住在一起。

主控官指被告只是出国旅游，这不是特别情况，没有出国的必要。

被告却称自己算是出国公干，称她每次出国都会把照片上传到“Photo Portal”做慈善，但她没多加解释。

她指若真有意逃离，大可在没提申请下出国。被告也提到，上次出庭已表示将认罪。