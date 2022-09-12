【国会】招聘广告要求改回14天非条例放宽 企业仍得公平考虑所有求职者

文 /
陈可扬

发布 / 2022年9月12日 3:29 PM

更新 / 2022年9月12日 4:07 PM

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一在国会以部长声明的形式，答复多名国会议员针对近期宣布的就业准证制度改革的提问。（gov.sg视频截图）
人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一在国会以部长声明的形式，答复多名国会议员针对近期宣布的就业准证制度改革的提问。（gov.sg视频截图）

字体大小:

（早报讯）政府求职平台My Careers Future的数据显示，绝大多数的求职者在招聘广告刊登的14天内提交申请，14天之后才提出申请的人明显要少得多。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（9月12日）在国会以部长声明的形式，答复多名国会议员针对近期宣布的就业准证制度改革的提问时指出，14天的公平考量框架招聘广告要求，是让求职者有足够时间找工作，以及确保企业填补人员应对紧迫业务需要之间的最佳平衡。

他强调，将期限调整为14天并不是放宽条例，因为刊登招聘广告的要求2014年推出时，期限就是定在14天，只是在冠病疫情期间因为劳动力市场出现空前的疲软，才将刊登广告的期限延长至28天。

我国2020年6月的职缺比率是0.55，显示本地求职者多于职位空缺。陈诗龙指出，政府延长刊登广告的期限是为了让本地求职者有更多时间找工作，以及让雇主有更多时间评估更多的求职者。　　

目前的就业市场情况已经颠倒过来，职缺比率上升到2.4，意味着职位空缺远比本地求职者要多。包括本地企业在内的许多雇主向人力部反馈，28天的招聘广告要求，导致他们无法迅速地发出聘约，以至于流失优秀人才，因此当局决定将招聘广告期限调回14天。

陈诗龙也提醒雇主，他们仍得公平考虑这段期间提出申请的所有求职者。“这项要求保持不变，我们的雇主都明白这一点。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容