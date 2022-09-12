【国会】招聘广告要求改回14天非条例放宽 企业仍得公平考虑所有求职者

（早报讯）政府求职平台My Careers Future的数据显示，绝大多数的求职者在招聘广告刊登的14天内提交申请，14天之后才提出申请的人明显要少得多。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（9月12日）在国会以部长声明的形式，答复多名国会议员针对近期宣布的就业准证制度改革的提问时指出，14天的公平考量框架招聘广告要求，是让求职者有足够时间找工作，以及确保企业填补人员应对紧迫业务需要之间的最佳平衡。

他强调，将期限调整为14天并不是放宽条例，因为刊登招聘广告的要求2014年推出时，期限就是定在14天，只是在冠病疫情期间因为劳动力市场出现空前的疲软，才将刊登广告的期限延长至28天。

我国2020年6月的职缺比率是0.55，显示本地求职者多于职位空缺。陈诗龙指出，政府延长刊登广告的期限是为了让本地求职者有更多时间找工作，以及让雇主有更多时间评估更多的求职者。

目前的就业市场情况已经颠倒过来，职缺比率上升到2.4，意味着职位空缺远比本地求职者要多。包括本地企业在内的许多雇主向人力部反馈，28天的招聘广告要求，导致他们无法迅速地发出聘约，以至于流失优秀人才，因此当局决定将招聘广告期限调回14天。

陈诗龙也提醒雇主，他们仍得公平考虑这段期间提出申请的所有求职者。“这项要求保持不变，我们的雇主都明白这一点。”