PropNex高管：今年来新买房中港台投资者料减三四成

（早报讯）今年来我国买房地产的中国大陆、香港和台湾投资者预料会减少三至四成。如果以今年目前为止这组买家的平均330万元交易价来估计，今年这批买家会比去年少买了约15亿8400万元房产。

专门负责中港台买家团队的博纳产业（PropNex）高级区域总监‎冯舟是在接受《联合早报》专访时做出上述预测。他也说，根据他的观察，这组投资者现在也开始选择租房子，而不是买房子。

在谈到中港台投资者在本地购买房地产的情况时，冯舟说：“2021年是一个高峰期。根据2021年搜集的数据，每个季度平均有400多户中国护照买房的记录，所以全年估计约1600多个单位成交。这是按照护照的记录。大概估计，这些交易平均价是300万元左右。”

不过，冯舟也说，实际上大部分他们团队处理的中港台买家都是永久居民或者已经转公民了，而以外国人身份得缴纳30％额外买方印花税（ABSD）买房的占较小比例。所以他估计去年约4000个单位是属于有中港台背景的买家购买的。

ABSD调高至30% 令中港台买家却步

但也因为我国在去年底开始向外国买家征收的ABSD一律调高至30％，让中港台买家在今年初有点却步。冯舟说：“中港台买家在今年第一季度的购买量减少了大概60％，不过在第二季度开始有所回弹。在价格普遍上升的情况下，今年成交的房地产价格估计平均是在330万元左右。”

也因为如此，这组买家今年开始转向租豪宅，带动了本地的豪宅出租市场。冯舟举例说，今年7月份在雅茂园（Ardmore Park）的一间3800平方英尺豪华公寓就以7万元成功出租。与2019年相比，目前豪宅的租金可说是翻了一倍。

稳定政治环境具吸引力

至于为什么中港台买家喜欢来我国买房地产，冯舟说：“这组买家看重新加坡的多个优点，例如政治。近些年，全球政治大格局不稳定，中美两极对抗是主旋律，因此新加坡的稳定政治环境，吸引许多富豪前来这个避风港。”

冯舟也说：“新加坡极具吸引力的商业税收政策和吸引人才政策，让中国很多科技巨头都已在新加坡设立了海外总部，例如字节跳动，阿里等，这也创造了大批高科技的就业机会，带动了许多高科技移民。”

不仅如此，冯舟认为，过去10年新加坡政策抑制房价，紧缩移民，所以新加坡豪宅市场涨幅不大，在全球其他豪宅市场暴涨的前提下，新加坡豪宅市场处于一个极具潜力的入场时机，对于来自中港台的移民来说，新加坡房价相对并不高。”