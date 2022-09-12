飞速骑电板车撞致妇女重伤 青年认罪

文 /
王英慧

发布 / 2022年9月12日 6:15 PM

更新 / 2022年9月12日 6:29 PM

被告王冠昀面对三项触犯活跃通勤法令和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。他戴着帽子和口罩步出法庭时，低头躲避摄影记者的镜头。（海峡时报）
被告王冠昀面对三项触犯活跃通勤法令和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。他戴着帽子和口罩步出法庭时，低头躲避摄影记者的镜头。（海峡时报）

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（早报讯）青年违例在有盖走道飞速骑行不合规格的电动踏板车，结果电板车失控撞飞一名妇女，导致妇女当场一度失去意识，青年却吓得逃离现场，躲到女友家。

警方后来通过电眼画面确认肇祸青年的身份，并在两天后逮捕他。

被告王冠昀（译音，20岁）面对三项触犯活跃通勤法令和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。他星期一（9月12日）承认其中两项控状，余下交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2022年3月23日下午12时55分，在文礼道第186座组屋附近的有盖走道，飞速骑行一辆电板车，结果失控撞上一名46岁妇女。

妇女当时被抛飞后，整个人往后重跌在地，头部跟着撞击地面，导致她当场陷入昏迷。被告当时曾试图叫唤妇女，但妇女没有反应。

不久后，妇女恢复意识，但整个人动弹不得，右手臂也鲜血直流。其他路人赶紧上前查看，有人帮忙拨电召救护车。

逃离现场 躲到女友家

然而，被告称他当时非常害怕又不知所措，于是逃离现场，跑到女友家。

调查显示，被告早前在网上购买这辆电板车，尽管他明知须要注册电板车，但他却没有向当局注册，而且他案发时违例在有盖走道骑行电板车。

另外，他的电板车重达29.72公斤，宽度也达71公分，超出法定限制的20公斤和70公分宽度。

妇女重伤 拿132天病假

妇女事后被诊断头骨骨折和颅内出血，还出现认知、吞咽和语言障碍等问题，前后拿了132天病假，还得持续接受治疗。

这名无业的妇女平时靠政府津贴过活，她事后在法律援助局的协助下，针对被告所造成的伤势，入禀法院向被告索赔。

法官下令让被告接受评估，看他是否适合接受缓刑监视，案展11月7日下判。

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