飞速骑电板车撞致妇女重伤 青年认罪

（早报讯）青年违例在有盖走道飞速骑行不合规格的电动踏板车，结果电板车失控撞飞一名妇女，导致妇女当场一度失去意识，青年却吓得逃离现场，躲到女友家。

警方后来通过电眼画面确认肇祸青年的身份，并在两天后逮捕他。

被告王冠昀（译音，20岁）面对三项触犯活跃通勤法令和一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。他星期一（9月12日）承认其中两项控状，余下交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2022年3月23日下午12时55分，在文礼道第186座组屋附近的有盖走道，飞速骑行一辆电板车，结果失控撞上一名46岁妇女。

妇女当时被抛飞后，整个人往后重跌在地，头部跟着撞击地面，导致她当场陷入昏迷。被告当时曾试图叫唤妇女，但妇女没有反应。

不久后，妇女恢复意识，但整个人动弹不得，右手臂也鲜血直流。其他路人赶紧上前查看，有人帮忙拨电召救护车。

逃离现场 躲到女友家

然而，被告称他当时非常害怕又不知所措，于是逃离现场，跑到女友家。

调查显示，被告早前在网上购买这辆电板车，尽管他明知须要注册电板车，但他却没有向当局注册，而且他案发时违例在有盖走道骑行电板车。

另外，他的电板车重达29.72公斤，宽度也达71公分，超出法定限制的20公斤和70公分宽度。

妇女重伤 拿132天病假

妇女事后被诊断头骨骨折和颅内出血，还出现认知、吞咽和语言障碍等问题，前后拿了132天病假，还得持续接受治疗。

这名无业的妇女平时靠政府津贴过活，她事后在法律援助局的协助下，针对被告所造成的伤势，入禀法院向被告索赔。

法官下令让被告接受评估，看他是否适合接受缓刑监视，案展11月7日下判。