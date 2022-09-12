【国会】警方将可采集更多嫌犯DNA资料 但会酌情判断是否这么做

（早报讯）为提高破案效率，警方将可针对更多类罪案采集嫌犯的脱氧核糖核酸和指纹，除了谋杀和强奸等重罪，涉及蓄意伤人、恶作剧和酒驾等罪成后不必留案底的特定罪行，也会纳入资料采集范围。警方会视个别案件情况判断是否有必要采集DNA资料。

罪案记录（修正）法案星期一（9月12日）在国会三读通过。社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲为法案总结二读辩论时，回应反对党领袖毕丹星（阿裕尼集选区）有关警方会如何作出这类判断的询问。

孙雪玲说，个别案件的情况不尽相同，法律无法一一列明警员应在哪些情况下采集脱氧核糖核酸（DNA）资料，但会针对这类权力的运用设立框架。“即使涉及留底或合格不留底罪行，警方会判断罪案的性质、证据，以及是否要采集DNA资料。”

根据法案，经调查后发现与案件无关者，DNA资料和指纹会自动删除，被裁定无罪、无罪释放或销案者则可向主簿官申请删除这些资料，若对主簿官的决定有异议，可上诉。

孙雪玲说，申请者只须在网上填写表格，提交个人身份和案件资料即可，主簿官会在申请日期的30天内评估并答复，具体申请流程迟些会在警方网站上公布。

孙雪玲也解释，申请删除资料的流程简单，只有当申请者的资料与其他正在进行中的提控或调查有关，或是有必要为了国家安全保留这些资料，主簿官才会拒绝当事人的申请。

如果申请通过，主簿官会直接从数据库删除申请者的DNA和个人身份资料；如果申请不通过，主簿官会向申请者阐明拒绝申请的理由，申请者须在收到通知的30天内，决定是否向审查庭上诉，由地方法官或推事审理。

不过，如果当事人涉及的是防止外来干预（应对措施）法令或内部安全法令下的罪行，就算被裁定无罪，内政部长仍有权以保障国家安全为由，下令继续保留相关资料，而审查庭须驳回这类资料删除的申请。