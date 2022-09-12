闯红灯撞巴士致伤乘客 惯犯入狱10个月罚款吊照

（早报讯）30多年来屡次犯交通罪，也曾被判入狱，男子却继续为所欲为，甚至闯红灯撞巴士，导致巴士乘客头部受伤。

被告郭锡斌（49岁）星期一（9月12日）承认危险驾驶、驾驶时未考虑其他公路使用者、闯红灯共八项罪名，余九项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10个月，罚款5000元，吊销驾驶执照五年。

2020年4月19日下午12时37分许，被告于珊顿大道（Shenton Way）和岌巴路的交界处，开着一辆黑色轿车，不顾前方交通灯亮起红灯，冲入十字路口，与驶入路口的一辆巴士相撞。

69岁的巴士男乘客头撞巴士的挡板，头部出现淤青，被送往新加坡中央医院。他同天出院，但隔天头越来越痛，右眼皮红肿，到医院复诊后得五天病假。

撞击导致轿车严重毁坏，被告受困驾驶座，得由他人救出，但法庭文件没透露他是否受伤。

车祸发生前两个月，被告也涉及另一起危险驾驶事故。2020年2月14日，被告不满德士超车，刻意把货车开到德士前挡路，甚至撞德士的右侧，随后飞驰而去。

德士司机于是和被告在芽笼一带展开追逐战，被告途中三次闯红灯、非法U转及右转，后来不见踪影，德士司机才停车报警。

庭上揭露，1990年至2020年的30年内，被告至少10次触犯交通法，包括超速驾驶、无照驾驶、甚至在吊销驾照后驾驶，还曾被判入狱10周。