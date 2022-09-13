（早报讯）美国投资者预期高通货膨胀缓解，扶持股市延续涨势。

美国8月份消费价格指数公布在即，市场预测通胀情况会因为汽油价格下滑而缓解，星期一（9月12日）股市交投情绪积极。

道琼斯指数收涨0.71%，报32381.34点；纳斯达克指数上升1.27%，报12266.41点；标普500指数收升1.06%，报4110.41点。

本地股市延续上升趋势，海峡时报指数星期一上升11.77点或0.36％，闭市报3274.72点。

星期二（13日）可关注的股票：

1.祐玛战略（Yoma Strategic）旗下的记忆集团（Memories Group）主动申请除牌，并提出每股4.7分的脱手献议。

2.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）签署两项买卖协议，以1亿3230万元收购榜鹅水滨坊（Waterway Point）10%的股权。交易完成后，信托持有的榜鹅水滨坊股权将从现有40%增加到50%。

3.辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）13亿5000万元除牌私有化计划星期一宣告失败。

股东在私有化计划会议上，以74.88％票数支持私有化计划，但是这个支持率没有达到75％的门槛，计划因此没有获得批准。

辉盛国际信托在星期一闭市后透露在当天举行的私有化协议安排会议的结果。