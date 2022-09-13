调查：逾七成本地企业看好今年能获利

（早报讯）一项调查显示，逾七成本地企业看好今年能获得盈利，近四成预计公司营收将增加。

尽管如此，受访商家最担忧商业成本上扬，其次是人手短缺和通货膨胀压力。

新加坡中华总商会星期二（9月13日）在中小型企业大会暨资信商业大会上公布调查显示，71.6％商家看好今年能获利。

37.7％商家预计公司营收会增加，36.4％预计持平，比率高于去年的26.2％和26.7％。

上述调查在今年6月至8月展开，共有逾1000家本地企业接受调查，当中逾九成是中小企业。

新加坡中华总商会会长高泉庆在会上致辞时分享调查结果，他认为这反映企业普遍从冠病疫情的冲击之中复苏。然而，调查显示74.9%商家表示面对商业成本的上扬，比率高于去年的57.3%。

中小型企业大会暨资信商业大会是新加坡中华总商会举办的年度活动，主要让经验丰富的企业翘楚和专家学者分享企业在应对未来挑战时必须具备的各种信息与知识，为业务制定制胜新战略。

相隔两年，大会今年恢复实体活动，以线上与线下形式在新达城会展中心进行，逾3000人出席。为期两天的活动将举办15场中英语的论坛，邀请逾60位嘉宾围绕本届大会主题“超前布局：加强协作•明辨笃行•实现发展•聚焦前沿”进行讨论。