本地股市星期二早盘升0.47%

（早报讯）亚洲股市受美国通胀预期改善的提振而普遍走高，海峡时报指数早盘上涨15.27点或0.47%，报3289.99点。

结束假期恢复交易的香港恒生指数显得欲振乏力，截至星期二（9月13日）中午，恒指涨0.41%；上证综合指数起0.33%；韩国KOSPI强劲上升2.52%；日经指数上升0.12%。

辉立Nova资深经理桑杜（Avtar Sandu）指出，亚洲股市的表现显示对经济展望感到乐观。“亚洲股市在星期二早盘普遍上升，但交易量可能有限，因为投资者还在等待经济情况进一步明朗化。”

美国经济的好坏预示着全球经济的走向，利率政策更是关系到各国央行的决策。若在星期二公布的美国8月份消费价格指数优于7月数据，美国联邦储备局接下来可能下调加息幅度，出现经济衰退的风险也会相应减少。

大华银行发表报告说，美国通胀率预计会从7月的8.5%稍微滑落至8月的8.3%。若通胀率高于8.5%，市场预期美联储加息75个基点，而不只是加息50个基点。

“核心通胀料会同比上升到6.1%，比7月的5.9%稍高。”

本地股市早盘全场交易量为6亿2468万股，交易额为3亿8294万元。上升股219只，下跌股189只。

辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）除牌私有化计划失败，价格在早盘暴跌23.4%至0.54元。信托星期一宣布13亿5000万元除牌私有化计划未能获得单位持有人通过，只获得74.88％的票数，无法达到75％的门槛。

海指成分股升多跌少，领涨的包括凯德投资公司（CapitaLand Investment）、康福德高（ComfortDelgro）和吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）。涨幅分别为2.74%、2.17 %和1.55%，报3.75元、1.41元和1.97元。

下跌的有丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、丰益国际（Wilmar）和牛奶国际控股（Dairy Farm International）。跌幅分别为0.52%、0.49%和0.38%，报1.93元、4.05元和2.60元。