阿叔带剪刀翻墙闯中学 监五个月三周

（早报讯）阿叔认为被学生嘲弄，翻墙闯进中学想找老师投诉，还称带了剪刀用来防身，结果遭逮捕送入牢中。

被告黄国隆（译音，64岁）星期一（9月12日）承认持有危险武器等四项罪名，其余四项交由法官考虑后被判入狱五个月又三周。

根据案情，被告住在实龙岗一带组屋的十楼单位，称站在窗边时经常被楼下的学生嘲弄。

今年4月7日，被告决定去中学找老师投诉，还带上了一把剪刀藏在身上，称害怕被老师打，要用来防身。

他到了中学的大门后，发现大门没人还上了锁，因此翻墙进入校园，并在食堂找到了一群老师，接着就上前找他们理论。

过程中，有老师问他如何进入校园，他坦承是翻墙闯入，老师立刻叫来了保安，保安也报了警。

警方抵达后，在被告身上搜出了剪刀，当场将他逮捕。

被告去年两次辱骂辅警及警察 对辅警动粗

除了闯入校园，被告也在去年10月以及今年3月两次辱骂辅警及警察，还对辅警动粗。

主控官指出，被告从1978年就开始犯案进出监狱，最近一系列的案件更证明他完全不把法律看在眼里。

主控官说，被告拿着危险武器闯入学校，罪行非常严重，必须严惩以儆效尤。

代表律师求情时说，被告只是把剪刀藏在身上，到了最后都没把剪刀拿出来，真的只是担心发生肢体冲突想用来防身，请法官从轻发落。