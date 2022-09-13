【国会】目前无证据显示私召车业者推高拥车证成价

（早报讯）拥车证成价近期居高不下，但目前没有证据显示由私召车业者造成，政府也不打算为私召车另设新的投标组别。

三大汽车组别成价在过去几个月的拥车证投标活动中屡创新高，其中大型及豪华车拥车证成价在最新一轮活动中攀升至11万3000元，创下历史新高。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（9月13日）在国会回答议员蔡庆威（盛港集选区）的口头询问时说，陆路交通管理局一直密切关注市场，而私召车业者在过去一年对拥车证的需求保持稳定，车队数量也如此。目前也没有证据显示成价上涨由私召车业者抢标拥车证所致。

自2012年起，德士脱离中小型汽车（A组），归入适用于任何车款的公开组（E组），而且不必竞标拥车证，只须支付A组的现行限额费。德士业者也必须符合德士服务供给标准，车队年增长率也限制在2％。

至于同样提供“点对点”载客服务的私召车是否会得到同等待遇，许连碹解释，私召车可自行决定要不要接客，严格来说算是私家车。“如果私召车不必竞标拥车证，而是另设新组别并须要符合特定条例，例如限定最低载客次数来防止他们滥用系统，这不仅难以执行，也会加重业者和司机的合规成本，进而转嫁给消费者。”

许连碹说，陆交局会持续关注点对点领域，继续探讨改善制度的方法。