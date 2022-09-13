【国会】收债人挥拳或发短信威胁欠债人 日后可面对罚款和牢刑

（早报讯）收债人员日后若公然向欠债人挥舞拳头，或是发送恐吓短信，恫言要伤害欠债人及其家人，甚至在对方邻居的大门上张贴其个人资料，这些都可能构成违例行为，可面对罚款和监禁。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲星期二（9月13日）在国会为收债法案提出二读时，以上述例子说明当局为整治收债行业的不良风气，拟设立的新条例。

已经三读通过的法案允许部长制定条例，为收债公司和收债人员的行为提供指引，并阐明他们的义务和责任。

孙雪玲说，拟订立的条例会说明收债人员进行收债活动时禁止做出的举动，包括威胁欠债人及其家人的人身安全，以及在不属于欠债人的产业或公共场所张贴债务相关告示。

若调查发现违例行为，肇事者可面对罚款最多1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施；重犯者则面对双倍的最高刑罚。当局也可采取监管行动，例如暂停或撤销肇事者的执照。

孙雪玲指出，涉及刑事罪行并且不受上述条例监管的收债行为，会继续根据防止骚扰法令和刑事法典等现有法律处置。

确认为适宜妥当 才能收债

法案生效后，所有收债公司都须向警方申请收债执照，公司和有意成为收债人员的员工，也都须接受警方筛查，确认适宜妥当（fit and proper），才能进行收债活动。

筛查条件包括当事人是否曾犯下骚扰或暴力等特定罪行，这有助判断当事人是否较有可能采用不良收债手法。孙雪玲说，罪行的严重程度以及案件发生在多久前，也会被纳入考量，具体条件会在附属法例中公布，警方也会在网站上列明条件和要求。

无照经营收债活动将属违法，罪成者可面对罚款最多2万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。如果未经批准就为收债公司充当收债人员，或是有公司调派未经批准的收债人员，则可面对罚款最多1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。