以借钱还罚款为由 青年病假外出遭判监

（早报讯）青年在病假期间探望祖母，到咖啡店买午餐，被下令付销案罚款，但他数月后又在病假期间外出，理由竟是跟朋友借钱还前一次的罚款。

蔡俊杰（22岁）星期二（9月13日）通过视讯方式，承认一项违反传染病法令及恶作剧两项罪。另两项罪状下判时一并考虑后，他被判坐牢一个月及一周。

根据控状，被告于2020年8月首次触犯传染病法令。他在武吉巴督诊所被诊断患呼吸道感染，由于他可能患冠病，医生给他五天病假，吩咐他在8月23日至27日期间留在家。

然而，被告在8月27日下午搭私召车，从西海岸的住家到武吉巴督探望外祖母，又召车到附近的咖啡店买午餐，过后乘车回家。

罪行被揭发后，当局下令被告付销案罚款，不必为此上庭，但法庭文件没透露罚款的数额。

不料，被告在缴交罚款前重犯。2020年12月6日，被告咳嗽又喉咙痛，在武吉甘柏的诊所被诊断患呼吸道感染，必须等到三天病假结束，或冠病检测呈阴才能离开住家。

但他在离开诊所后，马上搭德士到惹兰苏丹见朋友，称要向对方借钱缴交前次的销案罚款，接着还与朋友去吃宵夜。

虽然被告的冠病检测呈阴，控方指他外出的理由轻浮，完全不顾公众的安全和健康，认为应判处监刑以阻遏他再犯。（人名译音）