伦多中路和伦多山路B地段招标反应冷淡 最高竞标尺价1108元至1130元

（早报讯）伦多中路和伦多山路B地段的招标星期二（9月13日）截止，反应相对冷淡，分别吸引了三方和两方人马竞标。

伦多中路地段出价最高的为速美集团控股（Soilbuild Group）、联合工程（United Engineers）子公司UED Alpha和Forsea Residence合组财团，标价为4亿8103万元，相当于容积率每平方英尺1108元。

面积较小的伦多山路B地段最高标价来自丰隆控股子公司TID Residential，标价为2亿7636万元，相当于容积率每平方英尺1130元。

伦多中路地段和伦多山路B地段是市区重建局今年上半年政府售地计划下推出的两幅正选名单地段。前者总楼面面积为43万4140平方英尺，约可建造470个单位；后者总楼面面积24万4556平方英尺，约可建265个单位。

两幅地段靠近汤申—东海岸地铁线的伦多地铁站，并毗邻正在发展的综合项目曲水伦庭（Lentor Modern）。

此前，分析师预测这两幅地段将获得良好反应，各吸引四至10方人马竞标，结果竞标反应不如预期。他们预测的最高竞标尺价则为1000元至1100元。

除了伦多中路和伦多山路B地段，政府之前也推出伦多花园（Lentor Gardens）的备售地段供发展商勾出，但它至今仍未被勾出。