【国会】公众日后或能以创意方式在衣着上使用国旗图像

（早报讯）国家象征法案三读通过，公众日后或可在国庆期间以外的适当时候张挂国旗。

政府也会探讨如何让公众以更灵活和创意的方式使用国家象征，包括在国庆日期间以外，在无须申请批准的情况下，以非商业和尊重的方式在衣着上使用国旗图像。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（9月13日）在国会为国家象征法案（National Symbols Bill）提出二读辩论时说，近年来，新加坡人希望以更创新方式表达爱国精神，而民众如今也可轻易通过数码方式，更改或传送国家象征图像。

刘燕玲指出，新法案旨在回应时代的转变以及当前社会的需求，并且在科技发达和社交媒体普及化的背景下，为我国国家象征提供更全面的保护。

法案取代1959年生效的新加坡国徽、国旗与国歌法（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act）。除了国徽、国旗和国歌，新法案也纳入1959年后受承认的三个国家象征，即国家信约、国花和狮头符号，以及包括总统徽章、旗帜和印章的总统象征（Presidential Symbols）和公共印章（Public Seal），并赋予这些符号正式的法定认可。

这意味着，指定人物，如部长可按条规，准许或拒绝国家象征的使用。例如，指定人物可破例让公众在非国庆期间（即7月1日至9月30日以外）也能张挂国旗。

针对国花和狮头符号，刘燕玲说，政府不打算制定新的条规。她说，将国花和狮头符号纳入法案，是要赋予它们法定认可。但无论是个人、机构或公司，可以继续按照现行的官方指导原则，使用这些符号，以表达国家身份认同感。

为避免国家象征被滥用，法案一旦生效，最高罚款额从1000元提高至3万元，违例者也可被判坐牢最长六个月，或两者兼施。