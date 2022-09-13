新加坡上百万净资产富豪人数继续增加

（早报讯）今年上半年，我国净资产上百万元的富裕人士增加了2800人，达到24万9800人，在全球百万富翁人数最多的20个城市中，我国继续保持在第五位。

伦敦投资咨询公司Henley & Partners在星期二（9月13日）发布的全球公民报告中公布上述数字。报告也列出了截至今年上半年，全球20个拥有最多的百万富翁（以美元计算）的城市。

该咨询新世界财富研究部主管阿莫尔斯（Andrew Amoils）在接受《联合早报》线上访问时说：“与去年底比较，截至今年6月底的新加坡高净值人士（HNWI，即个人拥有100万美元或以上财富）的人数增加了1％。截至2021年12月底，新加坡拥有24万7000名富裕人士。”

阿莫尔斯说：“新加坡富裕人士增加主要是因为高净值人士迁移到这里。移居新加坡的富裕人士主要来自中国大陆、香港、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和印度。”

纽约以34万5600名百万富翁摘冠

在最富裕城市排行榜中，美国占据了其中的六个名次，纽约以34万5600名百万富翁摘得桂冠，另外五个美国城市包括：旧金山（第三位）、洛杉矶（第六位）、芝加哥（第七位）、休斯顿（第八位）和达拉斯（第18位）。

东京是以30万4900名身价超过100万美元的高净值人士（HNWI）位居第二；伦敦作为多年来世界上最富有的城市，则以27万2400名居民名列第四位。

根据报告，中国大陆有两个城市挤入十大排名，即北京（第九位）和上海（第10位）。香港的排名跌幅最大，从去年的第八位下降了四个位次至今年的第12位。亚洲地区的另一个富有的城市是韩国的首尔，排名第16位。

报告也说，在欧美国家中，美国休斯敦是财富增加最快的城市，它在一年内上升了四个位次，今年名列第八。法国的巴黎则在这期间降了三个位次，今年只能排在第20位。

Henley & Partners首席执行官史蒂芬博士（Dr Juerg Steffen）说，全球前20名最富有的城市中，有14个城市是拥有正式的投资移民计划，并积极鼓励外国直接投资以换取居住权或公民权的国家。”

他说：“要在纽约、伦敦、新加坡、悉尼和多伦多等领先的国际财富中心居住、工作、学习和投资是可以做得到的。有才能和财力的个人不应将他们的生活和商业利益局限于一个国家。对于许多富裕人士来说，这是国际财富和遗产规划中一个越来越重要的一环了。”

迪拜、孟买和深圳估计2030年跻身全球最富有城市前20名

另外，从现在的增长步伐来看，该报告说，迪拜、孟买和深圳的百万富翁人口正在迅速增长，估计到2030年，这三个城市将跻身全球最富有城市前20名。

阿莫尔斯（Andrew Amoils）说：“迪拜目前在全球排名23位，拥有6万7900名百万富翁、202名亿元富翁（净资产1亿美元以上），以及13名亿万富翁。该酋长国的经济高度多元化，在基础材料、酒店、金融服务、石油和天然气、房地产、零售和运输等多个关键领域都很强大。”

孟买则拥有6万零600名百万富翁、243名亿元富翁和30名亿万富翁，在全球排名第25位。目前排名第30位的深圳则拥有4万3600名百万富翁。