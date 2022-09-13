百汇生命产业信托以2610万元收购日本三所疗养院

（早报讯）百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）宣布以25亿5800万日元（2610万新元）收购日本三所疗养院。

那三所疗养院是Blue Terrace Kagura、Blue Rise Nopporo以及Blue Terrace Taisetsu，总共250床位，卖方是日本Blue Melon Capital Kabushiki Kaisha公司和它的独资子公司K2 Healthcare Sapporo Godo Kaisha。

百汇生命产业信托星期二（9月13日）闭市后发布消息时指出，信托已签约收购这些房地产。收购价比估值低约12.2％，预期将带来6.5％的平均净房地产收益率，因此预期将有助增加信托的每单位派息。这项收购预期将在2022年第三季完成，将使信托在日本的资产组合增至55个房地产，总值增至约7亿2530万新元。

这些房地产位于北海道县江别市（Ebetsu）和旭川市（Asahikawa）的住宅区内，具有良好的交通联系。它们目前由日本挂牌公司Living Platform的独资子公司Blue Care Kabushiki Kaisha经营。

信托指出，这项收购是它与现有合作伙伴Living Platform集团加强长期合作关系的机会。信托将完全使用日本贷款来进行这项收购，这是日本资产自然的外汇风险对冲方式。信托的负债率将从32.5％上升至33.4％。

百汇生命产业信托星期二股价跌0.21％，闭市报4.75元。