红狮跳伞硬着陆 初步调查：风势突变导致

（早报讯）国庆庆典上发生“红狮”跳伞队三级准尉王劲翰硬着陆受伤事故后，新加坡武装部队展开全面检讨，初步调查结果显示8月9日王劲翰跳伞时，风势突然改变，但基于他有丰富经验并使用“跳伞着陆技术”，从而减轻硬着陆带来的影响，没有蒙受重伤。

国防部长黄永宏医生星期二（9月13日）书面答复蔡厝港集选区议员黄文鸿的提问时说，事发后武装部队成立检讨委员会，并邀请外部独立专家加入，委员会除了检讨硬着陆事故，也全面检讨过去国庆预演和国庆日表演发生的跳伞事故，以了解表演风险是否因结构变化而提高。王劲翰因硬着陆受伤，但不必动手术。

黄永宏说，已询问检讨委员会为何之前不曾发生类似事故，因风势转变不可能仅在今年发生，对此委员会正咨询外部专家，并深入研究王劲翰所采取的跳伞路线。

“其他须探讨的问题包括由滨海湾浮动舞台、观众看台设计引起的涡流影响。这些调查结果将和未来成为永久国庆庆典场地的卫国广场设计和建筑工程息息相关。”

检讨委员会也在探讨加强其他安全措施，包括扩大跳伞员之间的距离，以让他们在接近着陆区时有更多的反应时间，和着陆间隔更多一些。

黄永宏也透露，红狮跳伞表演自1989年起为国庆庆典常备节目，过去34年中，有31次表演。在约3400次跳伞表演中，仅有四起受伤意外或0.12%，安全记录良好。