【国会】蔡庆威：允许申购预购组屋单身者 年龄应从35岁降至28岁

（早报讯）为协助单身人士拥有可负担得起的房屋，工人党议员蔡庆威（盛港集选区）建议把符合条件申购预购组屋的单身者年龄从目前的35岁降低至28岁，以满足这个群体的住屋需求。

蔡庆威星期二（9月13日）在国会就满足新加坡人与单身人士住屋需求的课题，提出休会动议。

他指出，目前35岁以下的单身人士若要拥有自己的住屋，只能选择购买私人住宅，这比政府组屋昂贵许多。相较之下，二房式灵活单位是单身者较能负担的选项。

从2013年起，35岁及以上单身者可在单身新加坡公民购屋计划（Single Singapore Citizen Scheme）下，申购预购组屋的二房式灵活单位。

不过，蔡庆威说，随着35岁以下的单身者人数增加，这一规定对他们造成严重影响。若他们买不起私宅，也负担不了私宅与组屋的租金，便被剥夺了拥屋所带来的安全感。

他也说，协助年轻夫妇与家庭拥屋，以及扩大单身者的住房选项并不是互相排斥的。单身者只允许申购非成熟组屋区的二房式灵活单位，而大多数家庭申购的是三房式或更大的房型，因此不存在竞争问题。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪就休会动议作出回应时说，目前所有群体的住房需求有所增加，这也包括单身人士。尽管单身者的平均申购率从2013年的37.6下滑至2021年的7.5，但这一比率仍颇高。

为协助更多单身者购屋，从8月份的预购组屋销售活动起，保留给首次申购的非年长单身者的二房式灵活单位配额，从多达50%提高到多达65%。