吉宝岸外与海事的公司申请庭令 禁止1.776亿元信用证付款

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝岸外与海事公司（Keppel O&M）的一家子公司向新加坡法院申请禁令，以禁止1亿2660万美元（1亿7760万新元）的备用信用证（standby letter of credit）支付给客户。

吉宝企业星期二（9月13日）闭市后透露以上消息时指出，吉宝企业在2月间曾透露，吉宝岸外与海事的一家持有75％股权的子公司，与它的客户就钻油台合同当中有关外汇波动和成本上升的方程式意见分歧。这家子公司提供的1亿2660万美元备用信用证，是以这个方程式为基础计算，以备支付给这个客户。

在星期一（12日），随着有关政府当局认为那个方程式无效，该客户要求收取备用信用证那笔款额。吉宝认为有关当局的决定，还有可能修改并且不是最终决定，催收备用信用证是为时过早。吉宝岸外与海事星期一已向新加坡法院申请禁令，以禁止备用信用证付款。它也在本地法院提起法律诉讼，对有关当局的决定提出质疑。

吉宝指出，它之前已经完全为备用信用证那笔款额拨出准备金，并认为无须进一步拨备。因此，公司认为此事对它整体财务表现，并不会有任何重大影响。这些法律诉讼若有任何重大进展，公司将进一步作出发布。

吉宝企业星期二股价涨0.80％，闭市报7.52元。