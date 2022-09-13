前车商骗逾千万判监15年 供应商教唆他骗银行监40个月

（早报讯）误坠车商设下千万元骗局，三家银行和批发商发放贸易融资，结果蒙受1200多万元损失。车商否认指控，但经审讯后被判坐牢15年。

这起骗局发生在2006年至2007年，涉案车商是Frankel集团旗下的汽车公司，董事何易福（57岁）否认欺骗和做假账，经审讯被判罪成，星期二（9月13日）面判。教唆何易福欺骗银行的汽车供应商Blue Motor Works前董事杨吉协（61岁）也选择抗辩，他也在罪成后被判坐牢40个月。

两人都已针对判决和刑罚上诉。

发放贸易融资的三家银行分别是华侨银行、东亚银行以及俄罗斯外贸银行（VTB）。他们就和其他银行一样，会发放贸融资给商家周转，日后商家再把钱归还银行。

在这起案件中，杨吉协供应汽车给Frankel，后者在申请贸易融资时提呈了伪造发票和收据，用来欺骗银行。

银行上当的情况大致可分两种，一是多家银行在不知情的情况下，都为同一辆车付款，商家因此重复获得数笔资金；另一种情况是银行在汽车出售之后才被骗发放贸易融资，该辆车当时已在顾客手上，银行因此失去了资产保障。

两名被告在审讯中坚称没有欺骗银行，只是供应商“不小心”重复开出发票，但控方指杨吉协仔细记录每项交易，不太可能犯错，两人行骗意图明显。

除了银行，何易福也欺骗一家批发商给他发放资金，谎称要用来支付另一家汽车进口商，但他其实根本没买车，钱最后也进入自己口袋。

调查显示，何易福是骗局的策划和主谋，杨吉协主要协助他伪造欺骗银行的文件，但没有参与欺骗批发商。银行和批发商损失的1200万余元中，牵扯到杨吉协的款项是185万元。

法官下判时指出，欺骗银行或金融机构的罪行应该受到严惩，以维护新加坡作为国际金融中心的声誉。若没遏制这类罪行，金融机构可能实施更严谨的批准程序或控制措施，或完全停止发放贸易融资，这将导致本地生意受创，从而影响我国的经济环境。（人名译音）