（早报讯）美国通货膨胀数据高于市场预期，导致三大股指暴跌。道琼斯指数重挫3.94%，创2020年6月以来的最大单日跌幅。

在星期二（9月13日）公布的美国8月消费者价格指数同比上涨8.3%。不包括波动较大的食品和能源部分的核心通胀率同比上涨6.3%，高于市场预期。

道指大跌3.94%，报31104.97点；纳斯达克指数重挫5.16%，报11633.57点；标普500指数收跌4.32%，报3932.69点。

油价近日来下跌，市场原本预测通胀情况会缓解，美国联邦储备局可能放缓加息速度，减轻经济衰退的风险。可是通胀依然居高不下，市场预测美联储接下来可能加息75个基点，甚至可能高达100个基点。

海峡时报指数星期二上升15.36点或0.47％，报3290.08点。

星期三（14日）可关注的股票：

1.腾飞瑞资（Ascendas REIT）计划收购位于布罗巷（Buroh Lane）1号的冷藏物流设施，收购价为1亿9190万元。

这座五层楼高的房地产项目是腾飞瑞资的第一座在本地的冷藏物流项目。截至今年6月底，有五个租户，包括一家连锁超级市场。若未扣除交易成本，收购后第一年的净房地产收入收益率预计为7%，若把交易成本计算在内，收益率预计为6.9%。

2.莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）获得投资公司Tamaris Infrastructure的收购献议，以每股9.2分现金的价格收购莫雅所有股权。收购价比公司股价截至9月8日前的三个月成交量加权平均价（VWAP），高出48.1%。

3.中国航油（China Aviation Oil）首席执行官王延军将卸任，由华南蓝天航空油料有限公司总经理林易（音译，Lin Yi）接任。

4.胜捷企业（Centurion）旗下的马来西亚西雅宿舍，宣布扩大马来西亚特定用途工人宿舍的容量。继公司去年12月完成重新配置以符合监管要求，公司特定用途工人宿舍的床位容量截至6月底下跌至2万5099张床位。

公司因此希望扩大容量，以应付跨国公司、中小企业和人力资源代理日益增长的需求。胜捷企业闭市报0.395元，下跌3.66％。

5.TLW Success提出自愿性有条件收购献议，以每股现金0.37元收购新加坡医疗集团的所有已发行股份。收购价比过去12个月的成交量加权平均价高，介于16.0％至18.8％。同时，截至去年12月底，这也代表净资产值和净有形资产值的溢价分别为8.1％和322.8％。

由于营运成本上涨，商业环境面临挑战，医疗保健领域也面临劳动力短缺问题，加上工资上涨，新加坡医疗集团私有化能让管理层更灵活地作出具战略性的长期投资决定，确保集团的长期竞争力，并提升股东价值。

TLW Success是由新加坡医疗集团三名高管所拥有的一家投资公司。他们已对所持有的51.67％股权作出不撤销承诺。新加坡医疗集团闭市报0.325元，股价无起落。