6月总就业人数近疫前水平 裁员人数创新低

（早报讯）本地劳动市场在今年上半年持续改善，建筑和制造业的雇主在边境管控措施松绑后加速请人，带动非居民就业人数显著上升，总就业人数增加10万8500人，已近乎2019年12月冠病疫情暴发前的水平。裁员人数也进一步下降，今年第二季有990人被裁，相当于平均每1万人有五人被裁退，再写新低。

人力部星期三（9月14日）发布的《2022年第二季劳动市场报告》显示，边境全面重新开放、外籍雇员逐渐回流，6月我国劳动人口有350万5700人，已达疫前99.5%，但新增劳动力绝大部分来自非居民雇员，达9万5400人，不过非居民就业率仍少于疫前10%，居民就业率则同比增加4.2%。

今年上半年居民雇员人数增加1万3100人，主要聘请本地人的领域是金融及保险服务、资讯通信和专业服务业。

每名求职者中 平均有2.53份工作有待填补

虽然就业情况持续改善，但人力依然紧缩，仅在今年6月，就有12万6100个职缺，工找人的职缺比率也进一步攀升，达2.53。换言之，每名求职者中，平均有2.53份工作有待填补。

7月的失业率保持平稳，居民和公民失业率分别是2.9％和3％，总失业率为2.1％，已回到疫前水平。

尽管各项数据正面，但人力部提醒，鉴于全球经济放缓，外部需求前景减弱，俄乌冲突、通货膨胀压力、区域地缘政治紧张局势及疫情都可能会影响未来劳动力需求，因此，各领域的劳动市场前景不一。

人力部预计，旅游和航空相关领域，将继续受益于航空旅客和国际旅客人数的强劲复苏。随着边境重开和防疫措施进一步放宽，面向消费者的领域如餐饮业的需求也稳健上升。

另一方面，在全球经济逆风中，金融和保险服务等外向型领域的增长预料将放缓。