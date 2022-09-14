员工疫苗接种规定年初落实后 5000名本地员工失业或拿无薪假

（早报讯）我国今年初要求员工须接种才能回工作场所上班后，有约5000名没有接种的本地人失业或者拿无薪假，当中约1000人后来重返职场。

截至去年12月，我国98％的劳动人口已接种冠病疫苗，但有约5万2000名员工未接种，其中3万2000人是本地员工。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（9月13日）书面答复裕廊集选区议员陈有明医生的提问时透露，在这3万2000名本地员工当中，根据雇员的中央公积金记录，估计有约5000人（16%）在今年的某个时间段失业或拿无薪假。

他补充，截至今年6月，其中有约1000人已重新就业。

今年1月15日起，未接种疫苗的员工即使活动前检测结果呈阴，也不可进入工作场所。这项措施自4月26日起放宽，让未接种的雇员也能回返职场。

公司为省成本减薪的通知 锐减到每月平均仅九个

另外，非选区议员梁文辉提问，人力部在2020年3月至今年7月间，每月接到了多少个有关公司减薪的通知，以及人力部会否重新实施这项通报措施。

对此，陈诗龙在书面答复中说，在2020年4月的高峰，人力部接到了1937个有关公司节省成本的通知。不过，随着经济逐步复苏，今年首七个月，每月平均接到的通知只有九个。

他说，鉴于接到的通知已滑落至非常低的水平，且这个情况维持了数个月，劳资政三方认为没有必要继续这项呈报措施，也暂时没有计划恢复这项要求。

疫情冲击各行各业，为保障员工生计，人力部规定雇主从2020年3月12日开始，若为节省成本而实行会影响员工薪水的措施，须通知人力部，并说明做法是公平的，以免日后引起薪水纠纷。这项呈报要求已在今年8月解除。