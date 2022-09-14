腾飞瑞资收购首个冷藏物流设施

（早报讯）腾飞瑞资（Ascendas Reit）将以1亿9190万元收购一个本地甲级冷藏物流设施，首次将冷藏设施纳入投资组合。这笔交易完成后的第一年，预计将把腾飞瑞资的净房地产收入（net property income）提高约7％。

这个冷藏设施位于布罗巷1号，约七年前落成，一共五层，设有冷却、冷冻和室温储藏空间，能满足食品和饮品行业的多元储存要求。

腾飞瑞资星期三（9月14日）发布的文告指出，这项收购与它扩张本地物流组合的策略相符。由于供应链中断、高货运费用和通货膨胀压力，企业预计将增加货品库存量，但是，即将投入供应的仓储空间的租赁已经达到较高的预先承诺率，整体供应仍然受到限制。再加上本地的食品行业受到严格监管，某些食品的储藏和加工工序只能在指定的食物区内进行。

从形式上（pro forma basis）计算，物流房地产占信托总房地产的投资比例将增加至26％，约40亿元。腾飞瑞资的总投资物业价值是167亿5000万元。

收购项目的所在地区有超过30个领有执照的食品企业，距离亚逸拉惹快速公路五分钟路程，也靠近裕廊海港和大士港口。截至今年6月30日，仓储设施完全以长期加权平均租赁（long weighted average lease to expiry）出租。目前有五个长期租户，包括一家连锁超级市场以及水果和蔬菜的主要分销商。租约长达七年，内置租金每三年上涨2％至3％，预计将为信托带来稳定收入。

拟议收购预计将由信托通过内部资源和/或现有债务融资提供资金，预计在今年第四季完成。