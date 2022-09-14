本地股市星期三早盘跌1.13%

（早报讯）美国通胀数据不佳引发亚洲股市恐慌抛售，海峡时报指数早盘跌37.16点或1.13％，报3252.92点。

亚洲股市一片“红彤彤”，截至星期三（9月14日）中午，香港恒生指数跌2.56％；上证综合指数下滑1.02％；韩国KOSPI跌1.58％；日经指数滑落2.38％。

尽管油价近日来下跌，美国8月消费者价格指数仍同比上涨8.3％，劣于市场预期的8.1％。

星展集团策略师廖裕铭说，8月份通胀数据引发股市抛售，核心通胀环比上升0.6％，服务业通胀加快抵消了能源价格的跌幅，令人感到担忧。

“美国就业市场没有放缓的迹象，而通胀问题依然严峻，美国联邦储备局减少加息幅度的计划看来又要延后了。”

他预测，接下来市场会密切关注美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）下个星期举行的会议。他预测美元汇率会出现上行风险，因为美联储可能会调高加息幅度。

本地股市早盘全场交易量为5亿4681万股，交易额为4亿5318万元。上升股147只，下跌股274只。

海指成分股大部分下跌，其中以星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和创业公司（Venture）的跌幅最大。分别下滑2.14％、2.07％和2.07％，报1.37元、1.89元和17.51元。

上涨的只有新翔集团（SATS），涨幅仅仅0.01％，报4.09元。

其他上升股包括莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）早盘上涨36.92％至8.9分，共3445万股转手。

公司获得Tamaris Infrastructure的收购献议，以每股9.2分现金的价格收购莫雅的所有股权。收购价比公司股价截至9月8日前的三个月成交量加权平均价（VWAP）高出48.1％。股价上涨的还有胜捷企业（Centurion），涨幅为1.27％，报0.40元。

胜捷企业旗下的马来西亚西雅宿舍，宣布扩大马来西亚特定用途工人宿舍的容量。继公司去年12月完成重新配置以符合监管要求，公司特定用途工人宿舍的床位容量截至6月底下跌至2万5099张床位。