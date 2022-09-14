涉卷走客户逾3315万元 资深律师王赐安被除名

（早报讯）被指卷走客户逾3315万元款项潜逃至马国，律师事务所前管理合伙人王赐安被引渡回国后，星期三（9月14日）上午被三司除名。

《新明日报》之前报道，精密工程公司艾来得科技（Allied Technologies）交给JLC Advisors律师事务所保管的3315万余元款项不翼而飞，身为管理合伙人的资深律师王赐安（44岁）也闹失联，JLC和艾来得科技先后报警。

王赐安在失联约14天后，在2019年5月30日于马来西亚落网，6月1日被控。他目前面对至少76项控状，包括欺骗、伪造文书，以及严重失信等罪名。

除了面对刑事罪名，王赐安也被客户投诉违反专业操守。

律师公会随后针对投诉设立纪律审裁庭，王赐安去年12月3日通过视讯，承认七项违反律师专业法令的指控。

这七项指控包括他未能按照客户的指示行事、做出误导性陈述、发出不能兑现的支票、没有让客户合理地了解情况、未经授权从客户的户头转账、没有对受托管的资金负责，以及没有记账。

律师公会认为王赐安行为严重失当，星期三要求三司将他除名。

律师公会表示，王赐安在没有得到客户的批准下，在2017年10月至2019年5月间，将款项转到别处。他在2017年11月至2019年1月间，15次发出通知，谎报客户托管（escrow）户头里的存款数额。他甚至在支票上，冒充事务所合伙人的签名。

三司最后批准律师公会申请，将王赐安除名。