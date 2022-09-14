被控违反媒体禁制令 律师洪嘉骏获判无事省释

（早报讯）早前被控将未经处理的非礼审讯文本发给媒体，违反法庭下达的媒体禁制令，律师洪嘉骏星期三（9月14日）被发出有条件警告后，获判无事省释。

洪嘉骏（Johannes Hadi，32岁）与资深律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam，47岁）在今年4月，各被控两项触犯国家法院法令（State Courts Act）的罪名。

总检察署答复《联合早报》询问时说，控方仔细考虑了与案件相关的一些情况后，决定对洪嘉骏发出有条件警告，并申请判他无事省释，而这项申请也获得法官批准。

控方考虑的因素包括洪嘉骏是一名年轻律师，以及他在案中扮演的角色。洪嘉骏当时是在代表杨绍南医生（54岁）的主导律师图莱辛甘的指示和监督下行事。

无事省释不等于无罪，控方以后一旦掌握足够证据，或找到相关证人，抑或是被告触犯有条件警告，仍可以将他提控上庭。

对于获判无事省释，洪嘉骏不愿置评。

至于执业超过20年的图莱辛甘已在今年8月认罪，并被判罚款4000元。

庭上揭露，图莱辛甘和洪嘉骏早前曾代表杨绍南医生进行抗辩，杨绍南医生被控于2017年在他的麻醉疼痛专科诊所内非礼一名女子。

图莱辛甘当时获准将审讯文本（transcript）发给媒体，但他只吩咐洪嘉骏删除女子的名字。洪嘉骏去年3月16日及8月11日将审讯文本发给媒体时，内容仍有女子的职业、所属公司与医生的关系等资料，而这些信息有可能导致她的身份曝光。

控方后来撤销控状，杨绍南于2021年8月16日获判无罪。