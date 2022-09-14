信佳小贩中心延迟开业 减少摊位腾出更多活动空间

（早报讯）原定今年第三季投入运作的武吉班让信佳（Senja）小贩中心再延迟几个月开业，同时减少摊位数量，以提供更多用餐和活动空间。

国家环境局答复《联合早报》询问时说，信佳小贩中心的建造时间比预期中长，是因为冠病疫情带来了局限，例如人手短缺导致工程和小贩中心的相关工作受影响。

职总平价集团今年8月受委为信佳小贩中心的运营者后，正与相关利益者紧密合作，确保小贩中心和摊贩准备好在年底前开业。

这座新的小贩中心已延期至少两次。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今年3月在国会上说，预计今年初开业的信佳小贩中心，因建造工程受疫情延误，将在今年第三季结束前开业。

摊位数量从38个减至28个

环境局透露，为扩大用餐区，以及增加用于举办活动的空间，信佳小贩中心的摊位数量从38个减少到28个。

荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉早前在面簿发文分享信佳小贩中心的视频时，提到了小贩中心将有屋顶花园，以及有助于通风的高天花板。

谢秉辉受访时说，疫情为小贩中心带来显著的挑战。他吁请居民给予更多理解和耐心，他们也会与环境局和运营者合作，协助摊主为开业做准备。

居住在武吉班让一带10多年的潘明珠（66岁，退休者）一个多月前刚搬到信佳的新组屋。她说，离住家最近的咖啡店至少要10分钟的路程，而信佳小贩中心距离不到5分钟，因此她非常期待小贩中心开业。

潘明珠说：“不少平时和我一起运动的朋友一直在问我小贩中心开了没，想来看看新的小贩中心长什么样子，顺便一起吃早餐。”

居民全志刚（55岁，快餐店兼职）估计，小贩中心的工程已进行了两年左右，但他对于工期延误表示理解。“怎么说都是因为疫情，也没有办法控制。至少现在防疫措施放宽了，也有更多居民搬进来，小贩的生意会比较好。”