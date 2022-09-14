榜鹅径组屋现蚊群 居民一天被叮20次

（早报讯）居民申诉，榜鹅组屋区近日出现蚊群，有居民手脚被叮咬超过20处，一天可打死六只蚊子。

在榜鹅径第271B座组屋居住九年的彭先生（53岁，私召车司机）告诉《新明日报》，家里近期出现许多蚊虫，感觉犹如身处郊外，睡觉时耳边一直有蚊子嗡嗡叫，让人难以入眠。“家里已经装了七八个灭蚊器，根本起不了作用。”

他指出，怀疑附近工地施工导致部分地方积水，成为蚊子滋生地。

彭先生指出，之前一次开窗睡觉，手脚就被蚊虫叮咬超过20处。

记者走访时，确实发现组屋附近有块空地，部分区域有施工，草地也有积水的情况。

六楼居民梁女士（67岁，退休人士）说，家里最近出现许多蚊子，喷杀虫剂也治标不治本。“每天要注意蚊子踪迹，晚上被叮咬，身上处处肿包，弄得我根本睡不着觉。”

梁女士说，白天都在打蚊子，一天灭蚊六只，晚上还要喷一轮灭虫剂才睡觉。

居民林先生（76岁，退休人士）则买了灭蚊灯在家中摆放。“下雨天，蚊子来得更多。”

环境局：区内发现三个蚊虫滋生处 已采取必要行动

国家环境局回应《新明日报》时指出，在相关地区已收到多起居民对蚊子滋生问题的反馈。当局也已多次在榜鹅居民区的公共区域、开放区域、住宅区以及榜鹅Punggol Sapphire进行稽查，并发现三个蚊虫滋生处，包括大型重型机械造成的地陷，以及废弃木框。

环境局指出，所检查的区域由多个机构协同管理，包括公共机构与建筑公司。环境局已采取了必要措施如清理水坑、喷洒蚊油，并在无法清理的水坑中喷洒杀幼虫剂，以避免蚊虫滋生，并将对导致蚊虫滋生的相关人员采取执法行动。

当局吁请所有相关人员确保清理工作到位，防止伊蚊传播病毒。