健身房疑一夕间倒闭 签购数百元配套消费者感忧心

（早报讯）健身房疑一夜之间倒闭，业主也失联，花费数百元签购配套的消费者忧心钱财打水漂。警方证实接获多起投报，并正在关注事件。

一名女子星期二（9月13日）通过社媒申诉，她签购了健身房Kyklos Studio在星期一（12日）晚上7点15分的课程，等了20分钟后却没人出现。她尝试拨电询问却无人接听，健身房的官网和IG社交平台也已经关闭。

《海峡时报》报道，Kyklos Studio和附属品牌X Fitness都由31岁的洪姓男子（Atlas Ang）所有。两个品牌的网站和社交平台都已经锁上或关闭，洪姓男子也失联。

不少事先签购价格介于200元到600元健身配套的消费者担心拿不回钱。

据了解，健身房的自由导师也无法联系上业主。

警方答复《联合早报》时指出，当局接获数起投报，目前正在关注事件。

Kyklos Studio位于小印度一带的Tekka Place商场，前身为X Spin Club的X Fitness则位于多美歌的GR.iD商场。

商业记录显示，洪姓男子也是四家运动与游戏训练中心的经理，分别是ACSG 1, Kyklos, X+和XSC 1。

Kyklos和ACSG 1都注册在他位于榜鹅的住家地址；XSC 1的注册地址在多美歌，X+则在牛车水一带。

他也是一家广告公司的董事。