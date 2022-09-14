华尔街股市大跌波及亚洲 海指回落1％

（早报讯）美国通胀居高不下让希望央行转向鸽派的投资者大失所望，华尔街科技股星期二（9月13日）遇坏消息袭击暴跌5％后，跌势延续至星期三（14日）的新加坡和亚太股市。

悉尼、香港和东京股市星期三的跌幅都在2％以上，新加坡、上海、深圳和首尔股市的跌幅则在0.80％至1.56％。

新加坡海峡时报指数全天下挫32.06点或0.97％，闭市报3258.02点。

纽约股市的纳斯达克指数星期二大跌5.16％，道琼斯指数和标普500指数也应声各跌约4％。

资深股票经纪冯施钧受访时说：“继美国星期二道琼斯指数暴跌1276点之后，亚洲股市在开盘时大幅受挫。”

辉立证券研究部分析师胡可君指出，美国8月份的8.3％通胀率高于预期的8.1％，导致投资者转向谨慎。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝受访时说：“显然，市场对美国星期二发布的通胀数据感到失望，担心通胀会迫使美国联邦储备局维持或加快紧缩进程。”

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“不用说，看到美国联储局货币政策转为鸽派的希望显然已经破灭。联储局基金期货价已反映下周联储局公开市场委员会会议上至少加息75基点的概率是100％，而下周加息100基点的概率是34％。”

她指出，联储局的目标利率将在今年年底前超过4％的押注，已从星期二通胀数据公布前的25％飙升至80％。市场认为美国的基准利率在2023年初将达到4.3％左右。

新加坡股市星期三整体交易量减至11亿9000万股，交易总值则增至10亿3000万元。全场上升股184只，下跌股312只。

30只海指成份股当中，多达27只股价下跌，仅一只上涨，两只持平。星展集团控股交易总值1亿1165万元为全场最高，股价跌0.92％至33.32元。