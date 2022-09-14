陈振声：教师每五年至少一次可到校外学习非教学知识

（早报讯）为了应对未来挑战，我国必须继续培养具韧性、创造力和适应能力强的学生。同时，教育工作者也须自我提升，因此教育部计划未来每五年里，让每一名教师至少有一次机会学习教学以外的新知识和技能。

教育部长陈振声星期三（9月14日）与逾1500名学校领袖和教育工作者在教育部的工作计划研讨会上，探讨如何打造面向未来的学校，栽培有未来意识的学生。

他在研讨会后接受媒体访问时指出，学生不应该只是懂得如何“用昨天的知识解决昨天的问题”，更重要的是他们要具备能够预见明日的挑战，并提前为这些挑战找寻创新方案的能力。

“我们首先需要培养学生的探究精神，让他们学习如何提问和思考未来的挑战，而不只懂得如何回答问题，他们也必须准备好应对那些还未有解决方案的问题......雇主注重的也是学生是否具备将不同点子联系起来，以及他们与其他伙伴协作的能力。”

为了让学生具备这些课堂以外的技能，教育部也会继续帮助教师提升技能，如通过提升版教师实习计划（Teacher Work Attachment Plus），让教师有机会汲取教学领域以外的经验，从而为教育体系带来改变。

陈振声说，当局设定的一个目标是要在每五年里，让每一名教育工作者至少有一次机会能通过到业界实习，或参与业界伙伴进行的合作项目等，接触有别于教学领域的新知识。